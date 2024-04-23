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Сегун 2024: сколько серий, финал, рейтинг и критика, где смотреть, трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:25

1 мин.

На FX вышел финальный эпизод мини-сериала «Сегун»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Сегун»
Сегун, 2024.
Фото Кадр из мини-сериала «Сегун»
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Сегодня, 23 апреля на платформе FX вышел десятый финальный эпизод мини-сериала «Сегун». Проект по мотивам одноименного романа Джеймса Клавелла рассказывает о терпящем крушение английском штурмане, который попадает в закрытую для европейцев Страну восходящего солнца.

На Rotten Tomatoes мини-сериал получил почти стопроцентное одобрение критиков — 99%. Зрители были несколько строже, оценив «Сегун» в 91%.

В мини-сериале снялись Космо Джарвис, Анна Саваи, Таданобу Асано, Юки Кэдоин, Акико Кобаяси, Хироюки Санада, Ли Ы-щин и Такэхиро Хира.

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