Обзор мини-сериала «Сегун»: почему его точно стоит смотреть

На стриминг-сервисе Hulu вышел последний эпизод мини-сериала «Сегун». Это экранизация одноименного исторического романа Джеймса Клавелла. Книга рассказывает историю английского моряка Джона Блэкторна, который попал в Японию на рубеже периодов Сэнгоку и Эдо. Проект, который не раз сравнивали с «Игрой Престолов», получил высокие оценки от критиков, заслужил похвалу зрителей, а для многих стал главным сюрпризом этого года.

«Сегун» — это не первая экранизация литературного первоисточника. Еще в 1980 году свет увидел мини-сериал с таким же названием. Роль европейского пришельца исполнил Джон Чемберлен, а Еси Торонагу на экране воплотил один из самых известных на западе японских актеров в истории и звезда фильмов Акиры Куросавы — Тосиро Мифунэ.

Сюжет сериала «Сегун»

Японию начала XVII века разрывают на части междоусобные войны: страна осталась без главы, а наследник трона еще слишком мал, чтобы править. Власть оказывается в руках совета дайме — крупных военных феодалов и элиты общества страны восходящего солнца. Четверо из них строят козни пятому участнику совета — Еси Торонаге — и обвиняют того в предательстве, вынуждая совершить сэппуку (ритуальное самоубийство — Прим. Ред.). Но Торанага и сам не так прост: он ведет свою игру, явно не желая принимать смерть и надеясь обхитрить влиятельных врагов.

Тем временем к берегам Японии прибывает голландское судно «Эразмус». Путешествие оказывается не из легких, и в живых остается лишь малая часть команды во главе со штурманом — англичанином Джоном Блэкторном. Осложняет ситуацию и то, что Япония — это зона влияния Португалии, которой совсем не выгодно делиться доходами от торговли. Другим европейским гостям тут не рады.

Фото Кадр из сериала «Сегун»

Найдется в «Сегуне» и место конфликту веры, ведь Блэкторн — протестант, в то время как ведущие свои дела в Японии португальцы — католики.

Впрочем, рассказывая о сюжете больше, легко ступить на сторону спойлеров, что может испортить впечатление от просмотра. Сериал «Сегун» наполнен интригами и сюжетными поворотами, порой кардинально меняющими расположение фигур на шахматной доске местного конфликта.

Повествование в сериале «Сегун»

У большинства героев в романе Клавелла без труда отыщутся исторические прототипы. Казалось бы, это могло лишить мини-сериал хоть какой-либо интриги для людей, знакомых с историей показанного в «Сегуне» периода. Но проект удивительным образом стал захватывающим зрелищем, способным заинтересовать любого и с первых минут.

Сериал снят с ровным темпом повествования, закономерно ускоряющимся по мере приближения к финалу. Авторы не брезгуют достаточно грязными приемами: например, обрывают повествование на самом интересном моменте. Подобный подход точно заставит зрителя думать и переживать о том, куда повернет история дальше, и задаваться вопросами «Что же задумал Торанага?» и «Как этот хитрец выкрутится из сложившейся ситуации?».

Фото Кадр из сериала «Сегун»

Персонажи и актеры сериала «Сегун»

Еси Торанага

Роль Еси Торанаги в сериале 2024 года исполнил довольно популярный на западе японский актер — Хироюки Санада. Его лицо точно знакомо зрителю, хоть немного следившему за массовым кино последние двадцать лет: он снимался, например, в «47 ронинов» и Джон Уик 4?. В отличие от проекта 1980 года, в котором повествовательные акценты были смещены на европейца Джона Блэкторна, «Сегун» от стриминга Hulu и телеканала FX возвращает историческую справедливость. Новый сериал делает большой упор на истории представителей японского общества и непосредственно на действиях Еси Торанаги. Английский мореплаватель, сыгранный Космо Джарвисом, порой и вовсе выступает в качестве призмы восприятия, через которую зритель смотрит на страну восходящего солнца начала XVI века.

Сам же будущий сегун (военный правитель в Японии — Прим. Ред.) действительно оказывается хитрым и мудрым политиком. Он умело использует в своих целях не только людей, но и обстоятельства, которые на первым взгляд играют на руку его врагам. Именно действия Еси, его победы и поражения оказываются главным двигателем сюжета.

Фото Кадр из сериала «Сегун»

Анджин

Джон Блэкторн по прозвищу Анджин тоже ведет свою игру, и его действия не лишены изобретательности. Но порой они оказываются лишь способом справиться со сложившейся ситуацией, контролем над которой он не обладает. Тем более, что законы, царящие в обществе феодальной Японии, максимально далеки от привычных англичанину норм и традиций.

Добавляет это ощущение инородности и то, что герой не знает языка и не может нормально коммуницировать с окружающим миром. Большую часть хронометража персонажи разговаривают на японском, и никто не будет даже пытаться заговорить с пришельцем на понятном ему языке, и тем более выказывать ему какое-либо уважение. Даже дарование Блэкторну звания хатаамото, то есть самурая, становится лишь средством достижения целей для Торанаги.

Касиги Ябусиге

Каждый из героев плетет свои интриги. Военачальник по имени Касиги Ябусиге ведет двойную игру и, формально оставаясь подданным Торанаги, сотрудничает с врагом и планирует привести своего господина в лапы его противников. Интересно, что Ябусиге — лжец, хитрец и откровенный мерзавец, в некоторые из своих появлений на экране выглядит комичным персонажем, призванным сгладить зашкаливающее на экране напряжение.

Марико

Нельзя обойти стороной и Тодо Марико, которую Торанага приставил к Джону Блэкторну в качестве переводчика. Леди Марико — героиня сложной судьбы, принявшая католическую веру и пережившая за свою жизнь не одно потрясение. Несмотря на то, что между ней и англичанином завязываются романтические отношения, она точно не является «дамой в беде». Героиня актрисы Анны Савай — полноценный участник всех интриг и пример силы духа, которой позавидует не один самурай.

Фото Кадр из сериала «Сегун»

Удивительно, но на таком фоне слабее всего выглядит именно главный герой Джон Блэкторн, сыгранный Космо Джарвисом. Порой кажется, что актер просто теряется между несколькими амплуа: он глупый и потерянный или хитрый и целеустремленный? Штурман корабля «Эразмус» не представитель знатного рода, но и простаком его сложно назвать, поэтому ощущение единого образа не складывается.

Как снят сериал «Сегун»

Визуально проект сделан на высоком уровне: декорации, костюмы и природа завораживающе красивы. И даже местами слабые спецэффекты не портят общего впечатления, тем более, что они здесь редкий гость. Большая часть повествования происходит в декорациях и на лоне природы.

Если задаться целью, наверняка в показанном на экране действии можно найти множество исторических ошибок. Взять хотя бы Осаку, в которой разворачивается добрая половина событий. Съемки «Сегуна» проходили в Канаде, следовательно и природа вокруг явно отличается от той, что можно увидеть в реальном, а не экранном городе.

Фото Кадр из сериала «Сегун»

Несмотря на все это, можно найти в «Сегуне» и проявления некоей идеализации восточного общества. В отличие от сериала 1980 года, в этом проекте герой-англичанин выглядит (на фоне пусть и жестоких устоев Японии) неотесанным дикарем, вызывающим у некоторых из самураев стойкую неприязнь.

Авторам, несмотря на развенчание некоторых мифов о феодальном обществе Японии, все-таки не удалось полностью избавиться от экзотизации восточной культуры. Впрочем, этот недостаток несложно объяснить тем, что взгляд зрителя — это, фактически, и есть ощущения первого англичанина в далекой и практически неизвестной миру стране.

Стоит ли смотреть сериал «Сегун»

Если же убрать микроскоп и перестать приглядываться к самым мелким деталям, «Сегун» оказывается захватывающим зрелищем, почти лишенным недостатков. Без сомнения, сериал способен захватить зрительское внимание и удерживать его на протяжении всех десяти почти часовых серий.

Фото Кадр из сериала «Сегун»

Удивительно, но за последние пару лет именно проекты, выходящие на Hulu, становятся примером «скрытых бриллиантов». Что сериал «Медведь», что «Сегун» не были в списке самых желанных среди зрителей и явно уступали в рейтингах ожиданий более громким именам. Но в конце концов именно эти «темные лошадки» стали очень сильными проектами. На них не просто не жалко потратить свое время — о них хочется рассказывать. Только будьте осторожнее во время подобных разговоров, чтобы случайно не разболтать ответ на главный вопрос: «Что же все-таки задумал этот хитрец Торанага?»