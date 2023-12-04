Первую финальную серию «Суперниндзя» покажут сегодня
Проект «Суперниндзя» на СТС подходит к завершению. Уже сегодня, в 20:00 по московскому времени выйдет первая финальная серия шоу.
За приз в пять миллионов рублей будут бороться 30 атлетов, успешно преодолевших сложный кастинг и отборочный этап. Но испытания стали заметно сложнее.
Как это будет и сможет ли кто-то преодолеть финальную трассу — увидим на СТС!
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