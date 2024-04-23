Вышел финальный трейлер спортивной драмы «Претенденты» с Зендеей

Читайте нас в

MGM опубликовал финальный трейлер картины «Претенденты», режиссером которой выступил Лука Гуаданьино («Суспирия»).

Главный герой — знаменитый теннисист. По сюжету он принимает участие в соревнованиях «Челленджер», где ему предстоит противостоять бывшему любовнику своей жены.

В фильме снялись Зендея, Майк Фейст, Джош О'Коннор, Дарнелл Эпплинг, Нада Деспотович, Крис Фаулер и Мэри Джо Фернандез.

«Претенденты» выйдут в зарубежный прокат 26 апреля. Дата российской премьеры пока неизвестна.