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Новая заря аниме: кадры, когда выйдет, создатели
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Сегодня, 18:45

1 мин.

Опубликованы первые концепт-арты аниме «Новая заря»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме «Новая заря»
Фото Кадр из аниме «Новая заря»
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Издание Variety опубликовало концепт-арты аниме «Новая заря» художника-мультипликатора Еситоси Синомия, известного по работе над такими проектами, как «Твоим именем» и «Сад изящных слов». «Новая заря» — его полнометражный режиссерский дебют.

По сюжету проекта главный герой Кейтаро живет в закрытой фабрике по производству пиротехники. В какой-то момент он решает оставить прошлое позади и начать новую жизнь.

Кадр из аниме «Новая заря»
Фото Кадр из аниме «Новая заря»
Кадр из аниме «Новая заря»
Фото Кадр из аниме «Новая заря»
Кадр из аниме «Новая заря»
Фото Кадр из аниме «Новая заря»

Премьера «Новой зари» запланирована на 2025 год.

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