Опубликованы первые концепт-арты аниме «Новая заря»

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Издание Variety опубликовало концепт-арты аниме «Новая заря» художника-мультипликатора Еситоси Синомия, известного по работе над такими проектами, как «Твоим именем» и «Сад изящных слов». «Новая заря» — его полнометражный режиссерский дебют.

По сюжету проекта главный герой Кейтаро живет в закрытой фабрике по производству пиротехники. В какой-то момент он решает оставить прошлое позади и начать новую жизнь.

Фото Кадр из аниме «Новая заря»

Фото Кадр из аниме «Новая заря»

Фото Кадр из аниме «Новая заря»

Премьера «Новой зари» запланирована на 2025 год.