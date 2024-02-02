Питер Капальди из «Доктора Кто» рассказал, кого считает лучшей версией Доктора

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The A.V. Club опубликовал интервью с Питером Капальди, где обсудил с актером его недавний проект «Криминальное прошлое» и, конечно, сериал «Доктор Кто», где Капальди сыграл Двенадцатого Доктора.

Когда актера спросили, что он думает о текущем исполнителе роли Повелителя времени Шути Гатве, Питер Капальди ответил: «Мне нравится Шути, думаю, он потрясающий».

На вопрос «Есть ли у вас любимый Доктор, это не вы?» Капальди ответил «Нет, это я» и засмеялся.

Ранее мы писали, что исполнительница роли Руби Сандей Милли Гибсон покинет сериал «Доктор Кто» после первого сезона.