Вышел первый трейлер байопика про Эми Уайнхаус «Возвращаюсь к нормальной жизни»

Читайте нас в

Focus Features опубликовал первый трейлер байопика про Эми Уайнхаус «Возвращаюсь к нормальной жизни», рассказывающего о творческом пути легендарной исполнительницы и автора песен.

Режиссером проекта выступила Сэм Тейлор-Джонсон, а сценарий фильма написал Мэтт Гринхал.

В картине снялись Мариса Абела, Джек О'Коннелл, Лесли Мэнвилл, Эдди Марсан, Ансу Кабиа, Бронсон Уэбб, Джульетт Кауэн и Харли Берд.

Премьера фильма «Возвращаюсь к нормальной жизни» пройдет 17 мая.