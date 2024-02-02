Вышел первый трейлер байопика про Эми Уайнхаус «Возвращаюсь к нормальной жизни»
Фильм «Возвращаюсь к нормальной жизни» выйдет 17 мая
Focus Features опубликовал первый трейлер байопика про Эми Уайнхаус «Возвращаюсь к нормальной жизни», рассказывающего о творческом пути легендарной исполнительницы и автора песен.
Режиссером проекта выступила Сэм Тейлор-Джонсон, а сценарий фильма написал Мэтт Гринхал.
В картине снялись Мариса Абела, Джек О'Коннелл, Лесли Мэнвилл, Эдди Марсан, Ансу Кабиа, Бронсон Уэбб, Джульетт Кауэн и Харли Берд.
Премьера фильма «Возвращаюсь к нормальной жизни» пройдет 17 мая.
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