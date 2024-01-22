Милли Гибсон покинет сериал «Доктор Кто» после первого сезона

Неожиданные новости для поклонников сериала «Доктора Кто»: Милли Гибсон, исполнительница роли новой спутницы Повелителя Времени Руби Сандей, покинет сериал всего после одного сезона.

Для проекта это необычно. Как правило, спутницы путешествуют с Доктором несколько сезонов (если речь не идет об исключительных случаях, вроде камео Кайли Миноуг или героини Кристины де Сузы).

Причины замены актрисы не раскрываются. Но уже известно, кто придет на смену Милли Гибсон: следующей спутницей Пятнадцатого Доктора (Шути Гатва) станет Варада Сету, известная по роли Синты в сериале «Андор».

В образе Руби Сандей Милли Гибсон дебютровала в рождественском спецвыпуске «Церковь на Руби-роуд». Следующие серии «Доктора Кто» начнут выходить в мае этого года.