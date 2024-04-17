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Пацаны реальная история 2024: документальный фильм, где смотреть, Слово пацана
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Сегодня, 14:35

1 мин.

На Wink вышел документальный проект «Пацаны: реальная история»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из документального фильма «Пацаны: реальная история»
Фото Кадр из документального фильма «Пацаны: реальная история»
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На платформе Wink вышел документальный фильм «Пацаны: реальная история». Проект сосредоточен на тех же событиях, что и сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Реальная история» рассказывает о «казанском феномене» — периоде образования так называемых пацанских группировок, состоящих преимущественно из подростков.

В документальном фильме родственники жертв кровавых банд рассказывают о своем трагичном опыте столкновения с преступниками.

Ранее стало известно, что автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев приступил к работе над новым документальным сборником о женских криминальных группировках.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, НТВ. Дата телевизионной премьеры «Слова пацана»: расписание релиза эпизодов
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