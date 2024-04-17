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Уэнсдэй 2 сезон: Стив Бушеми, актеры, что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:50

1 мин.

Стив Бушеми присоединился к касту 2 сезона «Уэнсдэй»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Чудотворцы»
Фото Кадр из сериала «Чудотворцы»
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Издание Variety сообщает, что к актерскому составу 2 сезона «Уэнсдэй» присоединился Стив Бушеми («Чудотворцы»).

Какую роль он получил, пока точно неизвестно, однако по информации источников Бушеми может сыграть нового директора академии Nevermore, в которой учится главная героиня сериала Уэнсдэй Аддамс.

«Уэнсдэй» — сериал Тима Бертона, сосредоточенный на дочери из семейки Аддамс, которая проходит путь взросления. В первом сезоне Уэнсдэй поступает в учебное заведение для изгоев, совершенствует свои экстрасенсорные способности и расследует серию загадочных убийств.

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