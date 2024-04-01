Дата телевизионной премьеры «Слова пацана»: расписание релиза эпизодов

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Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» о казанских группировках 80-х стартует 15 апреля на НТВ.

Проект, основанный на книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберта Гараева, показывает историю взросления неблагополучных подростков в условиях отсутствия жизненных перспектив.

В «Слове пацана» снялись Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Анастасия Красовская, Юлия Александрова, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый, Сергей Бурунов и Антон Васильев.

Расписание релиза эпизодов «Слова пацана» на телеканале НТВ