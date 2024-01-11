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Одни из нас 2 сезон, The Last of Us: кто сыграет Джесси
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Сегодня, 19:15

1 мин.

Янг Мазино сыграет Джесси во втором сезоне «Одних из нас»

Актер из сериала «Грызня» появится во втором сезоне «Одних из нас»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Грызня».
Фото Кадр из сериала «Грызня»
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Во втором сезоне «Одних из нас» роль Джесси сыграет Янг Мазино, известный по сериалу «Грызня».

По сюжету The Last of Us Джесси — друг главной героини Элли (Белла Рамзи), и лидер патрульных групп в Джексоне.

Одни из&nbsp;нас, Педро Паскаль. «Эмми» — 2023: восемь побед сериала «Одни из нас», «Белый лотос», «Уэнсдэй» и другие награжденные проекты

Премьера продолжения хита HBO немного сдвинется из-за забастовок актеров и сценаристов. На данный момент она запланирована на конец этого или начало следующего года.

Ранее стало известно, что Кейтлин Дивер сыграет Эбби во втором сезоне сериала «Одни из нас».

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