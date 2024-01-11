Янг Мазино сыграет Джесси во втором сезоне «Одних из нас»
Актер из сериала «Грызня» появится во втором сезоне «Одних из нас»
Во втором сезоне «Одних из нас» роль Джесси сыграет Янг Мазино, известный по сериалу «Грызня».
По сюжету The Last of Us Джесси — друг главной героини Элли (Белла Рамзи), и лидер патрульных групп в Джексоне.
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Премьера продолжения хита HBO немного сдвинется из-за забастовок актеров и сценаристов. На данный момент она запланирована на конец этого или начало следующего года.
Ранее стало известно, что Кейтлин Дивер сыграет Эбби во втором сезоне сериала «Одни из нас».
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