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Меч короля: дата выхода, премьера в РФ, сюжет, трейлер
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Сегодня, 20:05

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«Меч короля» с Мадсом Миккельсеном выйдет в российский прокат в конце февраля

Российскую премьеру фильма «Меч короля» перенесли на 29 февраля
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Меч короля».
Фото Кадр из фильма «Меч короля»
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29 февраля в России состоится премьера картины Николая Арселя «Меч короля». Главную роль в фильме сыграл Мадс Миккельсен.

По сюжету бывший солдат Людвиг фон Кален (Миккельсен) решает угодить королю Фредерику V, освоив обширные пустоши, которые еще никому были неподвластны. Взамен за свой подвиг главный герой просит одно — титул.

В фильме снялись Аманда Коллин, Густав Линд, Кристин Куят Торп, Мортен Хи Андерсен, Серен Маллинг, Магнус Креппер, Якоб Ульрик Ломанн, Томас В. Габриэльссон и Симон Беннебьерг.

Премьеру картины в России переносили уже несколько раз. Ожидается, что «Меч короля» выйдет в российский прокат 29 февраля.

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