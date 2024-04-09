Байопик «Обратно во мрак» о жизни Эми Уайнхаус выйдет 12 апреля

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12 апреля пройдет премьера картины «Обратно во мрак», рассказывающей о жизни рок-легенды Эми Уайнхаус. Байопик Сэм Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном») сфокусируется на главных творческих этапах певицы и автора песен.

В фильме снялись Мариса Абела, Джек О'Коннелл, Эдди Марсан, Лесли Мэнвилл, Джульетт Кауэн, Бронсон Уэбб, Харли Берд, Ансу Кабиа, Матильда Торпе и Пьер Бергман.

Премьера байопика «Обратно во мрак» пройдет 12 апреля.