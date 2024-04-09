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Обратно во мрак (Back to Black): дата выхода, Эми Уайнхаус, трейлер
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Сегодня, 13:30

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Байопик «Обратно во мрак» о жизни Эми Уайнхаус выйдет 12 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Обратно во мрак»
Фото Кадр из фильма «Обратно во мрак»
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12 апреля пройдет премьера картины «Обратно во мрак», рассказывающей о жизни рок-легенды Эми Уайнхаус. Байопик Сэм Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном») сфокусируется на главных творческих этапах певицы и автора песен.

В фильме снялись Мариса Абела, Джек О'Коннелл, Эдди Марсан, Лесли Мэнвилл, Джульетт Кауэн, Бронсон Уэбб, Харли Берд, Ансу Кабиа, Матильда Торпе и Пьер Бергман.

Премьера байопика «Обратно во мрак» пройдет 12 апреля.

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