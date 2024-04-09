Комедия «Неприличные гости» выйдет в прокат 25 апреля

Читайте нас в

25 апреля в российский прокат выйдет комедия «Неприличные гости», режиссером которой выступил Гога Мамаджанян. Это его дебют в качестве постановщика.

По сюжету фильма уставшие друг от друга супруги сталкиваются с дилеммой, получив нетривиальное предложение от соседей.

В проекте снялись Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Прилучная-Брутян, Владимир Сычев и Янина Студилина.

Картина «Неприличные гости» выйдет в российских кинотеатрах 25 апреля.