Комедия «Неприличные гости» выйдет в прокат 25 апреля
25 апреля в российский прокат выйдет комедия «Неприличные гости», режиссером которой выступил Гога Мамаджанян. Это его дебют в качестве постановщика.
По сюжету фильма уставшие друг от друга супруги сталкиваются с дилеммой, получив нетривиальное предложение от соседей.
В проекте снялись Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Прилучная-Брутян, Владимир Сычев и Янина Студилина.
Картина «Неприличные гости» выйдет в российских кинотеатрах 25 апреля.
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