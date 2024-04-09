Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Неприличные гости фильм: дата выхода, где смотреть, трейлер, актеры, сюжет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

1 мин.

Комедия «Неприличные гости» выйдет в прокат 25 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Неприличные гости»
Неприличные гости, 2024.
Фото Кадр из фильма «Неприличные гости»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

25 апреля в российский прокат выйдет комедия «Неприличные гости», режиссером которой выступил Гога Мамаджанян. Это его дебют в качестве постановщика.

По сюжету фильма уставшие друг от друга супруги сталкиваются с дилеммой, получив нетривиальное предложение от соседей.

В проекте снялись Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Прилучная-Брутян, Владимир Сычев и Янина Студилина.

Картина «Неприличные гости» выйдет в российских кинотеатрах 25 апреля.

Любви не&nbsp;бывает, 2024. Мелодрама «Любви не бывает?» выйдет в российских кинотеатрах 1 мая

Фильмы
0
Новости холдинга
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
На смену Абаскалю везут тренера, который только три года работал главным. Что происходит в «Спартаке» и почему глава МИД лоббирует Черчесова
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
dasdsadada
Последние новости
13:30
Байопик «Обратно во мрак» о жизни Эми Уайнхаус выйдет 12 апреля
8 апр 18:00
Опубликован тизер сериала «Вуаль» с Элизабет Мосс
8 апр 16:30
Вышел тизер сериала «Идущие на смерть» с Энтони Хопкинсом
8 апр 15:00
Россияне назвали своих любимых персонажей мультфильмов
8 апр 12:25
Военная драма «Блиндаж» выйдет в прокат 25 апреля
dasdsadada