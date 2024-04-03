Warner Bros. работает над новой частью «Матрицы»

Издание Deadline сообщает, что Warner Bros. взялась за разработку новой «Матрицы». Первая часть научно-фантастического боевика вышла в 1999 году, а четвертая, получившая подзаголовок «Воскрешение» — в 2021 году.

Планируется, что продолжение истории напишет и снимет Дрю Годдард, в 2016 году номинированный на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий фильма «Марсианин». Кроме того, Годдард известен как режиссер картины «Хижина в лесу».

Исполнительным продюсером следующей «Матрицы» будет первоначальный соавтор франшизы и сорежиссер Лана Вачовски.

Вернутся ли к своим ролям в новой части Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Лоренс Фишберн и другие актеры франшизы, пока неизвестно.