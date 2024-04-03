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Матрица фильм: будет ли продолжение, что известно о новой части, съемки
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:35

1 мин.

Warner Bros. работает над новой частью «Матрицы»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Матрица: Воскрешение».
Фото Кадр из фильма «Матрица: Воскрешение»
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Издание Deadline сообщает, что Warner Bros. взялась за разработку новой «Матрицы». Первая часть научно-фантастического боевика вышла в 1999 году, а четвертая, получившая подзаголовок «Воскрешение» — в 2021 году.

Планируется, что продолжение истории напишет и снимет Дрю Годдард, в 2016 году номинированный на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий фильма «Марсианин». Кроме того, Годдард известен как режиссер картины «Хижина в лесу».

Исполнительным продюсером следующей «Матрицы» будет первоначальный соавтор франшизы и сорежиссер Лана Вачовски.

Вернутся ли к своим ролям в новой части Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Лоренс Фишберн и другие актеры франшизы, пока неизвестно.

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