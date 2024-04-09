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Максин XXX фильм: дата выхода, трейлер, актеры, Мия Гот, где смотреть
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Сегодня, 16:15

1 мин.

Опубликован трейлер фильма «Максин XXX» с Мией Гот

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Максин XXX»
Фото Кадр из фильма «Максин XXX»
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A24 опубликовал трейлер фильма «Максин XXX», режиссером и сценаристом которого выступил Тай Уэст («Пэрл»). По сюжету главная героиня, будучи единственной уцелевшей после событий шестилетней давности, продолжает стремиться к славе.

В фильме снялись Джанкарло Эспозито, Мишель Монахэн, Миа Гот, Элизабет Дебики, Кевин Бейкон, Лили Коллинз, Бобби Каннавале, Холзи, Ули Латукефу и Нед Вон.

Мировая премьера «Максин XXX» пройдет 5 июля 2024 года, а в России картина выйдет 11 июля.

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