Опубликован трейлер мультфильма «Моана 2»

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Walt Disney Animation Studios опубликовал тизер мультфильма «Моана 2». Первая часть анимационного проекта вышла восемь лет назад.

По сюжету мультфильма дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане мечтает о приключениях и отправляется в опасное морское путешествие.

Режиссером сиквела будет Дэйв Деррик-младший. К работе над саундтреком были привлечены лауреаты премии «Грэмми» Эбигейл Барлоу и Эмили Бэр.

Во второй части Моана получит загадочное послание от своих предков, что снова толкнет главную героиню навстречу приключениям.

Мировая премьера «Моаны 2» пройдет 27 ноября.