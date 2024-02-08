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Моана 2: дата выхода, тизер, создатели, сюжет
Фильмы и сериалы

8 февраля, 13:35

1 мин.

Опубликован трейлер мультфильма «Моана 2»

Стало известно, когда состоится премьера мультфильма «Моана 2»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Моана 2».
Фото Кадр из мультфильма «Моана 2»
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Walt Disney Animation Studios опубликовал тизер мультфильма «Моана 2». Первая часть анимационного проекта вышла восемь лет назад.

По сюжету мультфильма дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане мечтает о приключениях и отправляется в опасное морское путешествие.

Режиссером сиквела будет Дэйв Деррик-младший. К работе над саундтреком были привлечены лауреаты премии «Грэмми» Эбигейл Барлоу и Эмили Бэр.

Во второй части Моана получит загадочное послание от своих предков, что снова толкнет главную героиню навстречу приключениям.

Мировая премьера «Моаны 2» пройдет 27 ноября.

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