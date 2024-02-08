Опубликован трейлер мультфильма «Моана 2»
Стало известно, когда состоится премьера мультфильма «Моана 2»
Walt Disney Animation Studios опубликовал тизер мультфильма «Моана 2». Первая часть анимационного проекта вышла восемь лет назад.
По сюжету мультфильма дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане мечтает о приключениях и отправляется в опасное морское путешествие.
Режиссером сиквела будет Дэйв Деррик-младший. К работе над саундтреком были привлечены лауреаты премии «Грэмми» Эбигейл Барлоу и Эмили Бэр.
Во второй части Моана получит загадочное послание от своих предков, что снова толкнет главную героиню навстречу приключениям.
Мировая премьера «Моаны 2» пройдет 27 ноября.
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