Disney+ потерял более миллиона подписчиков

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Как сообщает Disney, после повышения цен 12 октября стриминговый сервис Disney+ потерял 1,3 миллиона подписчиков, завершив 2023-й календарный год с показателем 111,3 миллиона подписчиков.

Вместе с этой новостью глава медиаконгломерата Боб Айгер анонсировал выход сиквела «Моаны» спустя восемь лет после премьеры первой части.

Кроме того, в отчете были упомянуты слабо проявившие себя в прокате недавние релизы студии «Заветное желание» и «Марвелы».

В то же время второй сезон «Локи» попал в топ-10 самых популярных стриминговых сериалов по данным Nielsen.

Ранее Disney опубликовал первый кадр ремейка «Белоснежки».