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Дисней: результаты за 2023 год, потеря подписчиков
Фильмы и сериалы

8 февраля, 14:45

1 мин.

Disney+ потерял более миллиона подписчиков

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Локи».
Фото Кадр из сериала «Локи»
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Как сообщает Disney, после повышения цен 12 октября стриминговый сервис Disney+ потерял 1,3 миллиона подписчиков, завершив 2023-й календарный год с показателем 111,3 миллиона подписчиков.

Вместе с этой новостью глава медиаконгломерата Боб Айгер анонсировал выход сиквела «Моаны» спустя восемь лет после премьеры первой части.

Кроме того, в отчете были упомянуты слабо проявившие себя в прокате недавние релизы студии «Заветное желание» и «Марвелы».

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В то же время второй сезон «Локи» попал в топ-10 самых популярных стриминговых сериалов по данным Nielsen.

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Ранее Disney опубликовал первый кадр ремейка «Белоснежки».

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