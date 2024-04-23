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Миссия невыполнима 8: актеры, Трэмелл Тиллман, съемки, когда выйдет
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Сегодня, 16:30

1 мин.

Звезда «Разделения» Трэмелл Тиллман появится в новой части «Миссия невыполнима»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Разделение»
Фото Кадр из сериала «Разделение»
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Звезда сериала Apple TV+ «Разделение» Трэмелл Тиллман снимается в фильме «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 2», премьера которого запланирована на 23 мая 2025 года.

Кого именно играет актер в картине, пока неизвестно. Ранее в каст восьмой «Миссии» вошли Кэти М. О'Брайан («Ходячие мертвецы»), Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо») и Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»).

По сюжету второй части «Смертельной расплаты» Итану (Том Круз) предстоит уничтожить искусственный интеллект Сущность и остановить своего старого врага Гэбриела (Эсай Моралес).

&laquo;Разделение&raquo;, Apple TV+. «Разделение»: сюжет, актерский состав и все, что известно о втором сезоне психологического триллера Apple TV+

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