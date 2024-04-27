Дата выхода сериала «Дядя Леша»: расписание релиза эпизодов

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1 мая на платформе KION пройдет премьера многосерийной комедии «Дядя Леша». Режиссером проекта выступил Дмитрий Невзоров («Свободные отношения»).

Сюжет сериала сосредоточен на простом дворнике дяде Леше. Днем он работает в детском доме, а по ночам грабит дома богатых людей. Новообретенные средства дядя Леша тратит на нужды детского дома.

В проекте снялись Тимофей Трибунцев, Сергей Лавыгин, Анна Уколова, Елизавета Хомякова, Григорий Дудник, Светлана Суханова, Алексей Симонов, Денис Пьянов, Зоя Зиновьева и Хетаг Хинчагов.

Расписание релиза эпизодов сериала «Дядя Леша»