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Май декабрь 2024: русский трейлер
Фильмы и сериалы

7 февраля, 19:45

1 мин.

Вышел первый дублированный трейлер фильма «Май декабрь»

Опубликован русский трейлер «Май декабрь»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Май декабрь».
Фото Кадр из фильма «Май декабрь»
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Опубликован первый дублированный трейлер картины «Май декабрь», главные роли в которой исполнили Натали Портман и Джулианна Мур.

Сюжет проекта сосредоточен на необычной истории любви супругов Джо и Грейси, вдохновившей киноделов на создание художественного фильма. Актриса, выбранная на роль Грейси, приезжает к семье в гости для подготовки к роли, однако ее появление ставит семейное счастье под угрозу.

Российская премьера фильма «Май декабрь» состоится 29 февраля.

Рецензия на&nbsp;главную психологическую драму года: &laquo;Май декабрь&raquo; с&nbsp;Натали Портман и&nbsp;Джулианной Мур. Рецензия на главную психологическую драму 2023 года: «Май декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур
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