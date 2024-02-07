Вышел первый дублированный трейлер фильма «Май декабрь»

Опубликован первый дублированный трейлер картины «Май декабрь», главные роли в которой исполнили Натали Портман и Джулианна Мур.

Сюжет проекта сосредоточен на необычной истории любви супругов Джо и Грейси, вдохновившей киноделов на создание художественного фильма. Актриса, выбранная на роль Грейси, приезжает к семье в гости для подготовки к роли, однако ее появление ставит семейное счастье под угрозу.

Российская премьера фильма «Май декабрь» состоится 29 февраля.