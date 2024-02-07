Номинантка на «Оскар» Кэри Маллиган рассказала о важности актерских наград

В интервью The Sunday Times претендующая на «Оскар» за роль в картине «Маэстро» Кэри Маллиган поставила под сомнение актеров, утверждающих, что их не волнуют награды, сказав, что это «стопроцентная ложь».

Актриса добавила, что ее номинация на золотую статуэтку киноакадемии просто «лучшее, что может быть».

В фильме Брэдли Купера «Маэстро» Кэри Маллиган сыграла Фелицию Монтеалегре, актрису и жену композитора Леонарда Бернстайна.