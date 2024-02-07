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Номинантка на Оскар Кэри Маллиган рассказала о важности актерских наград
Фильмы и сериалы

7 февраля, 22:05

0 мин.

Номинантка на «Оскар» Кэри Маллиган рассказала о важности актерских наград

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Маэстро».
Фото Кадр из фильма «Маэстро»
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В интервью The Sunday Times претендующая на «Оскар» за роль в картине «Маэстро» Кэри Маллиган поставила под сомнение актеров, утверждающих, что их не волнуют награды, сказав, что это «стопроцентная ложь».

Актриса добавила, что ее номинация на золотую статуэтку киноакадемии просто «лучшее, что может быть».

В фильме Брэдли Купера «Маэстро» Кэри Маллиган сыграла Фелицию Монтеалегре, актрису и жену композитора Леонарда Бернстайна.

Брэдли Купер, Леонард Бернстайн, &laquo;Маэстро&raquo;. Обзор фильма «Маэстро»: магия классической музыки, которую нужно отыскать

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