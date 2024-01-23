Российская премьера триллера «Май декабрь» пройдет 1 февраля

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1 февраля в российский прокат выйдет психологический триллер «Май декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур.

По сюжету картины Тодда Хейнса («Темные воды») о необычной истории любви супругов Джо и Грейси хотят снять художественный фильм. Актриса, которая должна сыграть Грейси, приезжает к семье в гости ради подготовки к роли, однако ее появление ставит семейное счастье под угрозу.

В проекте снялись Чарльз Мелтон, Андреа Франкл, Гэбриел Чун, Элизабет Ю и Майк Лопес.

Российская премьера фильма «Май декабрь» пройдет 1 февраля в большинстве кинотеатров страны.