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Моя прекрасная свадьба 2024: дата выхода в РФ, сюжет, трейлер, где смотреть
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Сегодня, 12:15

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Фильм «Моя прекрасная свадьба» выйдет в российский прокат 1 февраля

В кино выйдет мелодрама «Моя прекрасная свадьба» по одноименному роману Джейми Макгвайр
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Моя прекрасная свадьба».
Фото Кадр из фильма «Моя прекрасная свадьба»
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1 февраля пройдет премьера фильма «Моя прекрасная свадьба» по одноименному роману-бестселлеру Джейми Макгвайр.

По сюжету главные герои поженились в Вегасе, а потом отправились проводить медовый месяц в Мексику, что стало большим испытанием для их нового статуса отношений.

Срежиссировал мелодраму Роджер Камбл («Жестокие игры»), а главные роли в проекте сыграли Дилан Спроус и Вирджиния Гарднер.

Картина «Моя прекрасная свадьба» станет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 1 февраля.

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