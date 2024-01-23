Фильм «Моя прекрасная свадьба» выйдет в российский прокат 1 февраля

В кино выйдет мелодрама «Моя прекрасная свадьба» по одноименному роману Джейми Макгвайр

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1 февраля пройдет премьера фильма «Моя прекрасная свадьба» по одноименному роману-бестселлеру Джейми Макгвайр.

По сюжету главные герои поженились в Вегасе, а потом отправились проводить медовый месяц в Мексику, что стало большим испытанием для их нового статуса отношений.

Срежиссировал мелодраму Роджер Камбл («Жестокие игры»), а главные роли в проекте сыграли Дилан Спроус и Вирджиния Гарднер.

Картина «Моя прекрасная свадьба» станет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 1 февраля.