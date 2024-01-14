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На Мию Гот подали в суд за удар по голове актера массовки
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:30

1 мин.

На Мию Гот подали в суд за удар по голове актера массовки

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Максин»
Фото Кадр из фильма «Максин»
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По информации издания Variety, на актрису Мию Гот («Пэрл») подали в суд за удар по голове актера массовки.

По версии пострадавшего Джеймса Хантера, инцидент произошел на съемках фильма Тая Уэста «Максин» в прошлом году. Актер уверен, Миа Гот намеренно ударила его ногой по голове во время работы над одной из сцен.

В иске Хантер заявил, что его наняли на три дня съемок на роль «Мертвого прихожанина». В первую ночь работы он несколько часов лежал на земле весь в искусственной крови, «терпя муравьев и комаров».

В этом эпизоде Гот должна была пробегать мимо него. По словам актера, на четвертом дубле актриса чуть не наступила на него. Джеймс Хантер пожаловался на это второму помощнику режиссера, а тот, в свою очередь, поговорил с Мией Гот.

Согласно иску, после этого на съемках следующего дубля актриса специально ударила Хантера ботинком по голове. После окончания работы над эпизодом Гот, по мнению актера, «высмеивала и унижала» его.

На следующий день после съемок этого эпизода кастинговое агентство сообщило Джеймсу Хантеру, что продюсеры не хотят, чтобы он возвращался на площадку в следующие ранее оговоренные два дня.

«Максин» — продолжение фильма «X», главная героиня которого пытается построить карьеру в Голливуде.

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