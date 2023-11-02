Лина Хиди заявила, что не скучает по «Игре престолов»

В интервью The Hollywood Reporter Лину Хиди спросили, скучает ли она по работе над легендарной «Игрой престолов».

Актриса ответила, что скорее привязалась к съемочной команде проекта: «Нет, но я скучаю по людям. Ты влюбляешься в них, вы становитесь семьей. На то, чтобы смириться с уходом от них, требуется время. Эти отношения вызывают странное горе. Но по съемкам я не скучаю. Сериал завершен, и мы вложили в него все. Он изменил мир каждого, и так будет всегда».

«Игра престолов», безусловно, изменила телевидение. В сериале Лина Хиди исполняла роль Серсеи Ланнистер.

Сейчас актриса готовится к премьере фильма The Trap, который станет ее режиссерским дебютом. Сценарий картины также написала Лина Хиди. На данный момент проект находится на стадии постпродакшена. Дата его релиза пока неизвестна.