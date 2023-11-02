Warner Bros. опубликовал новый постер фильма «Вонка» с Тимоти Шаламе

Warner Bros. показал новый постер фильма «Вонка». На нем представлены главные герои картины и сказано, что все самое лучшее начинается с мечты.

Постер к фильму.

В приквеле культового фильма 1971 года «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» сыграли Тимоти Шаламе, Оливия Колман, Хью Грант, Салли Хокинс, Кигэн-Майкл Ки, Роуэн Эткинсон и Саймон Фарнэби.

Премьера картины «Вонка» пройдет 15 декабря.

Ранее был опубликован трейлер приквела, в котором главный герой идет к открытию самой известной шоколадной фабрики в мире.