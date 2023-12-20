Леон Кемстач из «Слова пацана» победил в номинации «Актерский прорыв года»
Леон Кемстач, исполнивший роль Андрея Васильева (Пальто) в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», получил свою первую награду. Он победил в номинации «Актерский прорыв года» от Fashion TV.
В телеграм-канале Кемстач написал: «Моя первая награда! Спасибо всем за поддержку».
Ранее Сергей Бурунов рассказал о влиянии сериала «Слово пацана» на юное поколение и вспомнил свой опыт столкновения с неблагополучными подростками.
Последние новости
19 дек 18:08
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже