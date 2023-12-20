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Леон Кемстач из Слова пацана победил в номинации Актерский прорыв года
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:00

0 мин.

Леон Кемстач из «Слова пацана» победил в номинации «Актерский прорыв года»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Леон Кемстач.
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
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Леон Кемстач, исполнивший роль Андрея Васильева (Пальто) в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», получил свою первую награду. Он победил в номинации «Актерский прорыв года» от Fashion TV.

В телеграм-канале Кемстач написал: «Моя первая награда! Спасибо всем за поддержку».

Ранее Сергей Бурунов рассказал о влиянии сериала «Слово пацана» на юное поколение и вспомнил свой опыт столкновения с неблагополучными подростками.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Стала известна дата выхода переснятой восьмой серии «Слова пацана»
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