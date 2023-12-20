Леон Кемстач из «Слова пацана» победил в номинации «Актерский прорыв года»

Читайте нас в

Леон Кемстач, исполнивший роль Андрея Васильева (Пальто) в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», получил свою первую награду. Он победил в номинации «Актерский прорыв года» от Fashion TV.

В телеграм-канале Кемстач написал: «Моя первая награда! Спасибо всем за поддержку».

Ранее Сергей Бурунов рассказал о влиянии сериала «Слово пацана» на юное поколение и вспомнил свой опыт столкновения с неблагополучными подростками.