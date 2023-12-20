«Увижу на районе — обниму». «Слово пацана» воссоздали в стиле добрых проектов Pixar

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В сети появилась мультипликационная пародия на сериал Жоры Крыжовникова «Слово Пацана. Кровь на асфальте». Она получила название «Слово Пиксара».

Сюжет проекта о пацанских группировках 80-х претерпел трансформацию. В песне из мультфильма можно услышать слова: «Пиксары не извиняются — с котятами играются» или «Увижу на районе — обниму».

Создатель адаптации — автор Telegram-канала Ai molodca. В ходе работы над мультфильмом были использованы нейросети, монтажная программа и фотошоп.