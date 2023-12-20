Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Слово пацана в стиле мультфильмов Pixar, видео
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:35

1 мин.

«Увижу на районе — обниму». «Слово пацана» воссоздали в стиле добрых проектов Pixar

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Слово пацана в стиле мультфильмов Pixar.
Фото Кадр из мультфильма «Слово Пиксара»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В сети появилась мультипликационная пародия на сериал Жоры Крыжовникова «Слово Пацана. Кровь на асфальте». Она получила название «Слово Пиксара».

Сюжет проекта о пацанских группировках 80-х претерпел трансформацию. В песне из мультфильма можно услышать слова: «Пиксары не извиняются — с котятами играются» или «Увижу на районе — обниму».

Создатель адаптации — автор Telegram-канала Ai molodca. В ходе работы над мультфильмом были использованы нейросети, монтажная программа и фотошоп.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Стала известна дата выхода переснятой восьмой серии «Слова пацана»
Слово пацана
Мультфильмы
Сериалы
0
Новости холдинга
В деле об избиении ветерана СВО в Петербурге ужесточили статью
Депутат рады заявил о ступоре от оценки состояния энергорынка Украины
В Санкт-Петербурге обрушилась стена исторического жилого дома
Аэронавигация временно ограничена в аэропорту Волгограда
dasdsadada

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Последние новости
13:00
Леон Кемстач из «Слова пацана» победил в номинации «Актерский прорыв года»
09:45
«Эмили в Париже»: сюжет и дата выхода четвертого сезона
19 дек 19:45
Стартовали съемки сериала о музыкальной группе «Комбинация»
19 дек 19:20
Автор «Слова пацана» хочет написать книгу о женских бандах
19 дек 18:08
Татарский инженер разрабатывает настоящий костюм Железного человека — такому позавидовал бы Тони Старк
dasdsadada