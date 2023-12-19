Стала известна дата выхода переснятой восьмой серии «Слова пацана»
Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников подтвердил, что восьмая и финальная серия проекта выйдет 21 декабря на платформах Wink и START.
Ранее постановщик рассказал, что в сериал были внесены авторские изменения, и финальный эпизод был переснят.
«Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о периоде расцвета казанских группировок в 1980-е годы. Проект сосредоточен на группе подростков, живущих по законам улиц.
Ранее мы рассказывали, чем закончились истории героев книги «Слово пацана» Роберта Гараева, по мотивам которой был снят сериал.
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