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Кристен Стюарт раскритиковала Marvel: актриса не хочет сниматься в фильмах MCU
Фильмы и сериалы

29 марта, 19:05

1 мин.

Кристен Стюарт заявила, что не готова стать частью киновселенной Marvel

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Персональный покупатель».
Фото Кадр из фильма «Персональный покупатель»
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В подкасте Not Skinny But Not Fat Кристен Стюарт рассказала, что перспектива присоединения к киновселенной Marvel кажется ей удручающей.

«Скорее всего, я никогда не буду сниматься в фильмах Marvel. На самом деле это звучит как чертов кошмар», — объяснила актриса.

Стюарт добавила, что могла бы согласиться на участие в супергеройском проекте только в том случае, если бы его снимала Грета Гервиг («Барби»).

По словам актрисы, масштабные проекты вроде тех, что создаются в рамках MCU, имеют тенденцию не разделять авторский замысел, поэтому она старается держаться от работы в подобных фильмах подальше.

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