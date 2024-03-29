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Министерство неджентльменских дел: дата выхода в РФ, сюжет, трейлер, актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

29 марта, 20:45

1 мин.

Боевик «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи выйдет в российский прокат 25 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел».
Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»
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25 апреля состоится российская премьера шпионского боевика Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». Сюжет фильма разворачивается в Великобритании 1942 года и рассказывает о периоде создания оперативной группы для диверсий в тылу врага.

Проект основан на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции».

В картине Гая Ричи снялись Генри Кавилл, Алан Ричсон, Эйса Гонсалес, Генри Голдинг, Фредди Фокс, Алекс Петтифер, Бабс Олусанмокун, Кэри Элвес, Хиро Файнс Тиффин и Тиль Швайгер.

Мировая премьера «Министерства неджентльменских дел» состоится 19 апреля, а в российский прокат фильм выйдет 25 апреля.

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