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Крис Хемсворт получил звезду на голливудской Аллее славы
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:45

1 мин.

Крис Хемсворт получил звезду на голливудской «Аллее славы»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
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Крис Хемсворт получил звезду на голливудской «Аллее славы» за день до премьеры картины Джорджа Миллера «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». В боевике актер сыграл Дементуса.

В интервью Variety Крис Хемсворт признался, что думал, что получит звезду раньше, после финальных «Мстителей» 2019 года, когда актерский состав проекта попросили оставить отпечатки ладоней на цементе возле легендарного Китайского театра TCL в Голливуде.

«Я подумал: «О, круто, я получу звезду», а потом кто-то сказал мне: «Нет, это не то, что ты думаешь», — вспоминал актер.

Сейчас поддержать Криса Хемсворта пришли его семья и коллеги Аня Тейлор-Джой, Джордж Миллер и Роберт Дауни-младший.

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