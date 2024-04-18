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Кореша фильм 2024: дата выхода, Никита Кологривый, актеры, где смотреть
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Сегодня, 16:25

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Комедия «Кореша» с Никитой Кологривым выйдет в кинотеатрах 18 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Кореша»
Фото Кадр из фильма «Кореша»
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18 июля в российский прокат выходит комедия «Кореша» от режиссера Дениса Павлова. Проект представляет собой приквел сериала «Макс и Гусь», над которым также работал Павлов.

По сюжету Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного бизнесмена, а Гусь изо всех сил стремится помочь своему другу, невзирая на то, что его самого взяли в заложники.

В фильме снялись Никита Кологривый, Владимир Карпук, Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров и Сергей Рост.

Премьера фильма «Кореша» стартует в российских кинотеатрах 18 июля.

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