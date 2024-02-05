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Возвращение попугая Кеши фильм 2024: съемки, дата выхода, актеры, сюжет
Фильмы и сериалы

5 февраля, 16:30

1 мин.

Никита Кологривый снимется в комедии «Возвращение попугая Кеши»

«Возвращение попугая Кеши» выйдет в прокат осенью 2024 года
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок фильма «Возвращение попугая Кеши».
Фото Кадр со съемок фильма «Возвращение попугая Кеши»
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Никита Кологривый снимется в семейной комедии «Возвращение попугая Кеши». Актер получил роль учителя географии Митяя, у которого в силу стечения обстоятельств оказывается говорящий попугай Иннокентий.

Кроме того, по сюжету Митяй расстался с девушкой Лерой. Героиня стремится к роскошной жизни, которую нельзя себе позволить на учительскую зарплату.

Режиссером проекта выступил Олег Асадулин («Темный мир»). Вместе с Никитой Кологривым в «Возвращении попугая Кеши» снимутся Оксана Акиньшина, Роман Курцын и Ирина Безряднова.

Съемки фильма будут проходить в Сочи и Москве. В российский прокат «Возвращение попугая Кеши» выйдет осенью этого года.

Я&nbsp;&mdash; медведь, 2024. Премьера российской комедии «Я — медведь» с Никитой Кологривым пройдет 1 февраля

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