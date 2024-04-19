Актер Брайан Кокс назвал игру Хоакина Феникса в фильме «Наполеон» ужасающей

На лондонском фестивале HistFest актер Брайан Кокс, известный по роли Логана Роя в сериале HBO «Наследники», раскритиковал игру оскароносного Хоакина Феникса в картине Ридли Скотта «Наполеон».

«Игра Хоакина Феникса была просто ужасающей. Не знаю, о чем он думал. Полагаю, это полностью его вина, не думаю, что Ридли Скотт к этому причастен. Я бы сыграл гораздо лучше, чем Хоакин Феникс, уж поверьте», — рассказал Кокс.

Исполнителю роли главы медиаимперии не привыкать критиковать игру своих коллег. Например, пару лет назад в своих мемуарах Кокс назвал Джонни Деппа переоцененном актером — впрочем, позже Брайан Кокс извинился за излишнюю резкость.