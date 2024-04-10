Стало известно, когда выйдет новая часть «Бриджит Джонс»

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Издание Deadline сообщает, что новая часть «Бриджит Джонс», получившая подзаголовок «Без ума от парня», выйдет в 2025 году.

К своим ролям вернутся Рене Зеллвегер, Хью Грант и Эмма Томпсон. Также в актерский состав проекта вошли Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж») и Лео Вудалл («Белый лотос»).

Последний на данный момент фильм о Бриджит Джонс вышел в 2016 году. В нем главная героиня пыталась понять, кто отец ее ребенка: обаятельный миллиардер или известный адвокат.

Премьера фильма «Бриджит Джонс: Без ума от парня» запланирована на 14 февраля 2025 года.