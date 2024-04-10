Премьеру ремейка фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом перенесли

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Мировая премьера ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом и FKA Twigs откладывается — ранее планировалось, что фильм выйдет в начале июня, однако теперь стало известно, что релиз запланирован на 23 августа.

Дата выхода «Ворона» в России будет объявлена позже.

Мистический триллер Руперта Сандерса представит новый взгляд на легендарную историю любви и мести. По сюжету, имея возможность перемещаться между мирами живых и мертвых, главный герой сводит счеты с убийцами своей невесты.