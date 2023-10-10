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Сегодня, 17:00

Появились первые кадры Анджелины Джоли в образе оперной певицы Марии Каллас

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Недавно Анджелина Джоли рассказала, почему долгое время не снималась в кино, но теперь актриса прерывает творческое молчание. Джоли появится в байопике Пабло Ларраина («Спенсер») о греческой оперной певице Марии Каллас.

Проект получил название «Мария», сейчас идет подготовка к съемкам. За сценарий фильма отвечает Стивен Найт («Спенсер»). Среди заявленных актеров помимо Анджелины Джоли, Валерия Голино («Фрида»), Коди Смит-Макфи («Элвис»), Халук Бильгинер («Зимняя спячка»), Альба Рорвахер («Голодные сердца») и Пьерфранческо Фавино («Лучшие годы»).

Дата премьеры фильма «Мария» пока неизвестна.

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