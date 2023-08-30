Как звездам в 45 удается выглядеть моложе

27 августа на портале gorodche.ru рассказали о российских и зарубежных звездах старше 45, которым удается выглядеть моложе с помощью хитростей макияжа. Так, 54-летняя Дженнифер Лопес использует в макияже близкие к ее природному цвету кожи оттенки и плотный тон, выделяя при этом скулы и глаза. Ее одногодка Юлия Меньшова тоже предпочитает натуральные цвета, но ей к лицу менее выраженные, освежающие пастельные оттенки, все внимание на черных ресницах, обрамляющих светлые глаза. А 45-летняя Екатерина Климова также выбирает натуральные оттенки и акцент делает на выразительных, темных ресницах и бровях. А 58-летняя Ирина Безрукова — на губах, смело выделяя их яркой помадой.

Звездный стилист по макияжу и волосам Оксана Американа специально для СЭ дала рекомендации, чтобы сухие тени не скатывались. Нередко такая проблема возникает в возрастном макияже или при нависшем веке. «Помогут кремовые тени или прозрачные базы, специально для этого созданные. Консилер через время скатается при моргании. Лично я предпочитаю кремовые тени — они могут быть в жидком или флюидном варианте. Желательно, чтобы оттенок освежал, не обязательно тон в тон, но и не сильно контрастный», — пояснила эксперт.

По словам Оксаны Американы, кремово-персиковые оттенки теней отлично подойдут для зеленых и серых глаз, пудрово-розовые — для голубых, бронзовые — для карих. «Кремовые тени, как основа, создадут большую часть макияжа глаз и придадут сухим теням выраженности. Но важно выбирать именно стойкие», — подытожила визажист.

Ранее, 24 апреля, мы рассказывали об омолаживающем корейском макияже.