Актриса Катерина Мурино приехала на Венецианский кинофестиваль

Девушка Бонда («Казино Рояль» 2006), итальянская актриса Катерина Мурино появилась на Венецианском кинофестивале, на котором она выступает ведущей. Девушка надела шелковое платье королевского синего цвета с декольте и мерцающим верхним слоем из бисерной сетки и провела в нем импровизированную фотосессию на пляже. Процесс привлек массу зрителей. Об этом сообщили 30 августа на портале theVOICEmag.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ об аллергии, которая бывает на шелк. «Речь о настоящем натуральном шелке. Аллергия на него — явление не частое, но опасное. В этом случае контакт кожи с шелком приводит к одышке и красным пятнам по телу», — пояснила специалист.

Если при контакте с шелком есть какие-либо аллергические реакции — обычно это кожные симптомы в местах соприкосновения, от зуда до дерматита — Наталья Перова порекомендовала сдать кровь на IgE к шелку, чтобы удостовериться в истинной природе аллергии. Ведь причиной неприятных симптомов может быть не только материал, но и, например, краситель.

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