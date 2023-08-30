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Сегодня, 17:30

Актриса Катерина Мурино приехала на Венецианский кинофестиваль

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка Бонда («Казино Рояль» 2006), итальянская актриса Катерина Мурино появилась на Венецианском кинофестивале, на котором она выступает ведущей. Девушка надела шелковое платье королевского синего цвета с декольте и мерцающим верхним слоем из бисерной сетки и провела в нем импровизированную фотосессию на пляже. Процесс привлек массу зрителей. Об этом сообщили 30 августа на портале theVOICEmag.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ об аллергии, которая бывает на шелк. «Речь о настоящем натуральном шелке. Аллергия на него — явление не частое, но опасное. В этом случае контакт кожи с шелком приводит к одышке и красным пятнам по телу», — пояснила специалист.

Если при контакте с шелком есть какие-либо аллергические реакции — обычно это кожные симптомы в местах соприкосновения, от зуда до дерматита — Наталья Перова порекомендовала сдать кровь на IgE к шелку, чтобы удостовериться в истинной природе аллергии. Ведь причиной неприятных симптомов может быть не только материал, но и, например, краситель.

Ранее, 17 марта, мы рассказывали, как правильно носить одежду из синтетики.

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