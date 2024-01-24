Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Игра в кальмара 2 сезон: дата выхода, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:20

1 мин.

Стало известно, когда выйдет второй сезон «Игры в кальмара»

Netflix анонсировал продолжение «Игры в кальмара» в 2024 году
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Игра в кальмара».
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Издание Variety сообщает, что второй сезон сериала «Игра в кальмара» выйдет в этом году. Netflix отправил письмо акционерам, в котором анонсировал будущие проекты сервиса, в том числе и продолжение дорамы Хван Дон-хека о жестокой игре на выживание.

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел в 2021 году и стал настоящем хитом. На следующий год актер из сериала О Ен-су, сыгравший персонажа О Иль Нама, выиграл премию «Золотой глобус».

Бедные-несчастные, Эмма Стоун. «Золотой глобус» — 2024: кто победил на 81-й церемонии

Кроме того, актеры (Ли Джон-джэ и Ли Ю-ми) и режиссер «Игры в кальмара» выиграли «Эмми».

Медведь, Джереми Аллен Уайт. «Эмми» — 2023: полный список номинантов и победителей

Сериалы
1
0
Новости холдинга
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
dasdsadada

Наши в НХЛ

Последние новости
12:00
Кто снялся в военной драме «Воздух»
23 янв 22:00
Дата выхода первого сезона сериала «Иные»: расписание релиза эпизодов
23 янв 21:05
Где смотреть фильм «Панические атаки»
23 янв 18:20
Цифровой релиз фильма «Марвелы» пройдет 7 февраля
23 янв 18:05
Где смотреть фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего
dasdsadada