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Уэнсдэй 2 сезон, Очень странные дела 5 сезон: дата выхода
Фильмы и сериалы

2 февраля, 12:00

1 мин.

Новые сезоны «Уэнсдэй» и «Очень странных дел» выйдут не раньше 2025 года

Продолжения «Уэнсдэй» и «Очень странных дел» в этом году не будет
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Уэнсдэй».
Фото Кадр из сериала «Уэнсдэй»
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1 февраля Netflix представил тизер проектов, которые выйдут в 2024 году. В промо не вошли кадры из новых серий «Уэнсдэй» и «Очень странных дел». Согласно информации Deadline, продолжения этих сериалов стоит ожидать не раньше 2025 года.

Во многом это связано с забастовками голливудских актеров и сценаристов, вследствие которых время релизов многих проектов было перенесено.

«Уэнсдэй» — сериал, над созданием которого работал Тим Бертон, а «Очень странные дела» — детище братьев Даффер о группе подростков, противостоящих зловещей сверхъестественной силе.

Кадр из&nbsp;сериала &laquo;Очень странные дела&raquo;. Режиссер «Очень странных дел» рассказал о главной проблеме съемок пятого сезона

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