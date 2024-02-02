Новые сезоны «Уэнсдэй» и «Очень странных дел» выйдут не раньше 2025 года
Продолжения «Уэнсдэй» и «Очень странных дел» в этом году не будет
1 февраля Netflix представил тизер проектов, которые выйдут в 2024 году. В промо не вошли кадры из новых серий «Уэнсдэй» и «Очень странных дел». Согласно информации Deadline, продолжения этих сериалов стоит ожидать не раньше 2025 года.
Во многом это связано с забастовками голливудских актеров и сценаристов, вследствие которых время релизов многих проектов было перенесено.
«Уэнсдэй» — сериал, над созданием которого работал Тим Бертон, а «Очень странные дела» — детище братьев Даффер о группе подростков, противостоящих зловещей сверхъестественной силе.
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