HBO показал трейлер сериала «Идол» под песню Бритни Спирс
В новом трейлере сериала «Идол» от HBO, представленном на YouTube-канале сервиса, звучит песня Бритни Спирс Gimme More. Трек идеально задал атмосферу — шоу обещает быть горячим и откровенным.
В центре истории роман популярной певицы Джослин (Лили-Роуз Депп) и владельца ночного клуба Тедроса (Эйбел The Weeknd Тесфайе), у которого есть свой «небольшой» секрет.
В первом сезоне будет представлено 6 серий. Премьера намечена на 4 июня.
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