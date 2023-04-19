Комик Евгений Чебатков снялся в продолжении «Майора Грома»

Стендап-комик Евгений Чебатков снялся в экшн-сцене из сиквела «Майора Грома». В ней главный герой в исполнении Тихона Жизневского сражается с толпой заключенных. Евгений играет тюремного главаря. Это дебютная роль Чебаткова в кино. Стендапер также участвовал в написании диалогов к фильму.

«Майор Гром» — супергероиская франшиза о майоре Игоре Громе. Серия основана на одноименных комиксах российского издательства Bubble Comics. Первая киноадаптация комиксов про Грома — «Майор Гром: чумной доктор» — вышла в прокат в 2021 году и позже появилась в каталоге Netflix. Съемки сиквела планируют завершить осенью 2023.