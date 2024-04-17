Цифровой релиз фильма «Годзилла: Минус один» состоится 3 мая

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3 мая на платформе Amazon Prime Video выйдет фантастический боевик «Годзилла: Минус один» Такаси Ямадзаки («Судьба: История Камакуры»).

По сюжету проекта послевоенная Япония подверглась нападению Годзиллы. После просмотра этой картины режиссер «Годзиллы» Гарет Эдвардс признался, что почувствовал зависть, ведь именно таким фильм о гигантском монстре-мутанте и должен быть.

В «Годзилле: Минус один» снялись Сакура Андо, Минами Хамабэ, Рюносукэ Камики, Рикако Миура, Юки Ямада, Мунэтака Аоки, Такато Енэмото, Юки Такао, Майкл Ариас и Кураносукэ Сасаки.

В этом году картина получила премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.