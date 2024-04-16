Драма «Зло не существует» выйдет в российский прокат 25 апреля

25 апреля в российский прокат выйдет японская драма «Зло не существует» от режиссера Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»).

По сюжету мужчина по имени Такуми живет с дочерью Ханной в небольшой деревне недалеко от Токио. В их краях хотят построить глэмпинг, но местные жители против, ведь появление большого туристического комплекса будет вторжением в уникальную природу региона.

Представители строительной компании намерены переубедить жителей, поэтому приходят с ними на переговоры. Пока Такуми был занят с гостями из города, Ханна бесследно исчезла.

В фильме снялись Хитоси Омика, Рэи Нисикава, Рюдзи Косака, Аяка Сибутани, Хадзуки Кикути, Хироюки Миура, Есинори Мията, Тадзиро Тамура и Юто Тории.

В 2023 году картина Рюсукэ Хамагути была номинирована на «Золотого льва» и одержала две победы на Венецианском кинофестивале.

Картина «Зло не существует» выйдет в российских кинотеатрах 25 апреля.