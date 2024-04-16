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Зло не существует фильм 2024: дата выхода, где смотреть, трейлер, актеры
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Драма «Зло не существует» выйдет в российский прокат 25 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Зло не существует»
Фото Кадр из фильма «Зло не существует»
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25 апреля в российский прокат выйдет японская драма «Зло не существует» от режиссера Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»).

По сюжету мужчина по имени Такуми живет с дочерью Ханной в небольшой деревне недалеко от Токио. В их краях хотят построить глэмпинг, но местные жители против, ведь появление большого туристического комплекса будет вторжением в уникальную природу региона.

Представители строительной компании намерены переубедить жителей, поэтому приходят с ними на переговоры. Пока Такуми был занят с гостями из города, Ханна бесследно исчезла.

В фильме снялись Хитоси Омика, Рэи Нисикава, Рюдзи Косака, Аяка Сибутани, Хадзуки Кикути, Хироюки Миура, Есинори Мията, Тадзиро Тамура и Юто Тории.

В 2023 году картина Рюсукэ Хамагути была номинирована на «Золотого льва» и одержала две победы на Венецианском кинофестивале.

Картина «Зло не существует» выйдет в российских кинотеатрах 25 апреля.

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