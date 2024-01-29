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Российский сериал Мажор пересняли в Южной Корее
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Сегодня, 21:30

1 мин.

В Южной Корее вышла адаптация российского сериала «Мажор»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала Flex X Cop.
Фото Кадр из сериала Flex X Cop
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На южнокорейском телеканале SBS прошла премьера адаптации российского сериала «Мажор». Проект получил название Flex X Cop.

По сюжету главный герой — сын богатого бизнесмена, который использует деньги и связи для раскрытия преступлений.

Генеральный директор южнокорейской кинокомпании Ocean ENM Инсу Шин посчитал концепцию оригинального сериала интригующей и несложной в адаптации.

Flex X Cop ­— первая из них, но в перспективе не единственная. Права на адаптацию сериала «Мажора» приобрели кинопродюсеры из более чем сорока стран, среди которых США, Испания, Польша, Сербия и Индия.

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