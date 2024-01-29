В Южной Корее вышла адаптация российского сериала «Мажор»

На южнокорейском телеканале SBS прошла премьера адаптации российского сериала «Мажор». Проект получил название Flex X Cop.

По сюжету главный герой — сын богатого бизнесмена, который использует деньги и связи для раскрытия преступлений.

Генеральный директор южнокорейской кинокомпании Ocean ENM Инсу Шин посчитал концепцию оригинального сериала интригующей и несложной в адаптации.

Flex X Cop ­— первая из них, но в перспективе не единственная. Права на адаптацию сериала «Мажора» приобрели кинопродюсеры из более чем сорока стран, среди которых США, Испания, Польша, Сербия и Индия.