Том Холландер рассказал, как получил бонус с кассовых сборов за «Мстителей» вместо Тома Холланда

В интервью на «Вечернем шоу с Сетом Майерсом» Том Холландер («Пираты Карибского моря») рассказал, что однажды актерское агентство перепутало его с Томом Холландом и перевело ему первый бонус с кассовых сборов за один из фильмов Marvel про Мстителей.

«Это была ошеломительная сумма, и это даже не была его зарплата. Это был его первый кассовый бонус, только первый. Это была семизначная сумма», — поделился Холландер.

Дело в том, что какое-то время актеры сотрудничали с одним агентством. Холландер отметил: «Очевидно, мы не похожи, но в невизуальном контексте нас все время путают».

Том Холланд присоединился к MCU в фильме «Первый мститель: Противостояние», а последней на данный момент его работой в рамках киновселенной была картина «Человек-паук: Нет пути домой».