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Том Холландер рассказал, как получил бонус с кассовых сборов за «Мстителей» вместо Тома Холланда
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:30

1 мин.

Том Холландер рассказал, как получил бонус с кассовых сборов за «Мстителей» вместо Тома Холланда

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря».
Фото Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»
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В интервью на «Вечернем шоу с Сетом Майерсом» Том Холландер («Пираты Карибского моря») рассказал, что однажды актерское агентство перепутало его с Томом Холландом и перевело ему первый бонус с кассовых сборов за один из фильмов Marvel про Мстителей.

«Это была ошеломительная сумма, и это даже не была его зарплата. Это был его первый кассовый бонус, только первый. Это была семизначная сумма», — поделился Холландер.

Дело в том, что какое-то время актеры сотрудничали с одним агентством. Холландер отметил: «Очевидно, мы не похожи, но в невизуальном контексте нас все время путают».

Том Холланд присоединился к MCU в фильме «Первый мститель: Противостояние», а последней на данный момент его работой в рамках киновселенной была картина «Человек-паук: Нет пути домой».

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